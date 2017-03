Ricardo Colombi: "No podemos quedar presos de prebendas personales"

"Quiero resaltar el compromiso de una docencia que no se deja llevar por ciertas actitudes de supuestos representantes gremiales que lo único que hacen es cuidar sus intereses personales, no podemos quedar presos de actitudes o políticas partidarias y/o prebendas personales de ciertos gremialistas que no representan a nada ni a nadie", dijo hoy en barrio Apipé, el Gobernador de Corrientes en el marco del acto de inicio del Ciclo Lectivo 2017.





Ricardo Colombi inaugurando el ciclo lectivo 2017. Foto: cadenaderadios. "Este acto es importante porque tiene que ver con el inicio del ciclo en un establecimiento que tiene un doble desafío: un nuevo colegio que viene a funcionar en un barrio importante y al ser nuevo siempre pongo como ejemplo el niño recién nacido que hay que cuidar, acompañar su crecimiento. Que seguro tendrá golpes y dificultades pero viene a cumplir el objetivo fundamental de formar a nuestros jóvenes en este barrio. El mayor desafío es ser un lugar donde el ciudadano venga a educarse, donde los padres acompañen a sus hijos a la escuela. Muchos de los problemas que tenemos es porque los padres estamos alejados del proceso de educación de los hijos, hay que acompañarlos en todo momento. Como es nuevo el edificio va a tener que tener un nombre, así que ojalá que en un tiempo no muy lejano la comunidad educativa elija ese nombre", dijo Colombi.





"Hay docentes que mas allá de todo la formación de niños y jóvenes es lo primordial, más allá de todo. A los jóvenes: Vengan a la escuela. Nosotros tenemos que ayudar y guiarlos: la educación es un camino pero lo otro es el deporte. Siéntanse confiados y apoyados en la escuela. Traten que sus padres acompañen en la educación en la escuela y en el hogar. Confiamos plenamente en ustedes. Queremos una mejor sociedad" .





"Deseo suerte a todo el personal. A la docencia nuestro reconocimiento por esta decisión de acompañar la educación del país y la provincia".





Clara González para http://www.cadenaderadios.com.ar