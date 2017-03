Lugo quedó a cargo de la Intendencia de Itatí

Este martes los concejales se reunieron por la tarde para concretar la sucesión de mando. Según lo establecido en la Carta Orgánica, el vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Salvador Lugo (PL) asumió en el cargo por un plazo de 90 días.

Salvador Lugo fue designado como intendente de Itatí. Foto: Corrientes Virtual.

Si en este término el inconveniente no se resuelve, deberán llamar a elecciones en Itatí. El Concejal Jorge Gómez expresó su preocupación, ya que el municipio de Itatí se encuentra acéfalo.





Cabe recordar que en la jornada de ayer el intendente Natividad "Roger" Terán; el viceintendente, Fabio Aquino y el jefe de la Comisaría local, Ocampo Alvarenga, fueron detenidos por orden de la Justicia Federal.





Por este hecho los concejales se reunieron en la tarde de ayer para concretar la sucesión de mando. Según lo establecido en la Carta Orgánica, el vicepresidente primero del Concejo Deliberante, Salvador Lugo (PL) asumió en el cargo por un plazo de 90 días.





Si en este término el inconveniente no se resuelve, deberán llamar a elecciones en Itatí. Consultado sobre cuál será el futuro político de Terán y Aquino, Gómez explicó "yo no puedo acusar a nadie, no se si son responsables o no y menos por un medio de comunicación, para eso está la justicia". (Corrientes Virtual). -





Pasada las 20 horas el concejo se congrego en la Municipalidad de Itatí y pusieron en funciones al Concejal Salvador Lugo (PL), este es quien sigue en la escala jerárquica al Viceintendente Fabio Aquino hoy detenido junto al Intendente Roger Terán, vinculados a causas de narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos.





Tras la detención de Roger Teran Intendente y el Vice, la municipalidad de Itatí había quedado acéfala por un par de horas.





Inicióla sesión y se dio lectura a la carta orgánica y a posteriori el edil tomó a cargo la conducción municipal. A partir de ayer el nuevo Intendente de Itatí es Salvador Lugo.