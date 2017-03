La Ministra de Educación resaltó que "es muy baja" la adhesión al paro en Corrientes

La Ministra de Educación de la Provincia, profesora Susana Benítez, agradeció a sus colegas docentes por iniciar las clases y no adherirse al paro nacional, reiteró que el diálogo con los gremios no está cerrado, que esperan poder llegar a un acuerdo con los chicos en las escuelas.

Susana Benítez Ministra de Educación de la provincia. Foto: radiodos.com.ar

“Quiero agradecer a mis colegas docentes, yo dije que en Corrientes íbamos a estar en clases hoy y es así”, expresó. “Hay un muy bajo acatamiento, hemos logrado comprender que este paro llamado por entidades nacionales a la cual ha adherido las locales carece de sentido, el reclamo es genuino, pero teniendo clases se pueden realizar los reclamos, más aún cuando el gobierno ha entregado una propuesta de aumento salarial. Además los docentes son provinciales no nacionales, creo que tenían otros mecanismos de protestas” expresó.





“El diálogo no está cerrado, no vamos a cerrar las puertas del diálogo a pesar de que no concurrieron al cuarto intermedio que se convocó a las 18 horas, no sabemos los motivos de su ausencia” manifestó.