Actividades por el 35º Aniversario de la Gesta de Malvinas

El presidente del Centro de Veteranos de Guerra "Avá Ñaró", Carlos Enriori, explicó las actividades que se están desarrollando en el Museo de Malvinas que funciona en la sede ubicada en el barrio del mismo nombre.





Enriori dijo que la propuesta de abrir las puertas del Centro a la comunidad casereña y sobre todo a las escuelas, tiene que ver con una práctica que se viene realizando desde el año 2012 donde "invitamos a todos para que participen y conozcan lo que tenemos sobre Malvinas, sobre todo que conozcan a los ex combatientes de Monte Caseros que muchos no los conocen", comentó Enriori.





"La idea es ir armando despacito el museo, ya tenemos algunas cositas más y que nos visiten las escuelas para charlar con ellos. Esta semana vamos a estar de lunes a viernes de mañana y de tarde con la participación hoy, de escuelas primarias y mañana y pasado van a venir chicos del secundario" confirmó el presidente.





Estas actividades están enmarcadas en el programa de actos en conmemoración del 35º aniversario de la guerra de Malvinas ocurrida el 2 de abril de 1982, cuando la república Argentina se enfrentó en un conflicto bélico con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en lo que se conoció también como Conflicto del Atlántico Sur.





Sobre la importancia de que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido en Malvinas, Enriori afirmó que "el mejor panorama sobre la guerra de Malvinas la tienen los soldados, los soldados que no tienen ningún interés creado sobre una institución; no defendemos nada más que lo que pasó en Malvinas" dijo el ex combatiente y agregó "lo que queremos es que conozcan que no se pierda la historia; hay que conocerla porque se sabe que a través de ella vamos a ir mejorando en el tiempo, si nos olvidamos lo que nos pasa vamos a cometer los mismos errores".









"Yo creo que la guerra de Malvinas fue un error, y lo que queremos mostrar es el dolor que causa una guerra; más allá de nombrar a un ex combatiente como el héroe que defendió la patria, es muy doloroso participar en una guerra y eso es lo que de alguna manera les queremos mostrar a los chicos", manifestó Enriori.





La muestra estará abierta a la comunidad desde hoy lunes de 9 a 12 y de 15 a 18 durante toda la semana. El viernes 31 se llevará a cabo el acto central en Plazoleta Malvinas Argentinas a partir de las 10 de la mañana.