SUTECO solicita diálogo urgente con Educación por paritarias

El Secretario General de SUTECO, Gerardo Marturet, expresó “el panorama no se presenta muy alentador después del cónclave, porque no se puede garantizar el inicio de las clases sin marchas o reclamos”.

Gerardo Marturet Secretario General de SUTECO. Foto: radiodos99.3

“Se espera urgente que haya conversaciones para delinear lo que serían las demandas docentes y conocer la propuesta del gobierno” mantuvo.





“Esperábamos un cambio de políticas en el gobierno más allá de las personas, necesitamos políticas que abran el dialogo y defender a Corrientes” sostuvo.





“Llama la atención de que no ha habido una postura más firme de los gobernadores reclamando la existencia de la paritaria, algunas provincias ratificaron la necesidad de la paritaria y otras no lo han planteado con firmeza, me sorprendió escuchar al gobernador algo que no escuchamos a lo largo de 10 años que fue que el fondo compensador es muy importante y que corrientes necesita de este fondo, al contrario la Provincia fustigó a este fondo porque se lo imponía” expresó Marturet.





“El panorama no se presenta muy alentador después del cónclave, porque no se puede garantizar el inicio de las clases sin marchas, reclamos o con normalidad” manifestó.





“Mucho más complicado y mucho más grave porque no vamos a recibir fondos de la nación y no vamos a poder reclamar esos fondos, en los últimos años por el fondo compensador nación aportaba montos fijos para darle a los docentes fondos permanentes y con el incentivo se hacia la diferencia con docentes de trayectoria y los docentes que recién iniciaban” mantuvo.





“No hay ningún indicio de que se pueda avanzar sin inconvenientes” enfatizó el gremialista.





“Nuestro sindicato pidió a la ministra de educación que se activen las negociaciones y esperamos eso, se espera urgente que haya conversaciones para delinear lo que serían las demandas docentes y conocer la propuesta del gobierno. Aunque quien está a cargo del ministerio no se caracteriza por su capacidad de diálogo, en cambio el ministro anterior sí tenía capacidad de diálogo, por lo que hay necesidad de un ámbito de actitud, que se ponga al frente del diálogo con los docentes” sostuvo.





Cambios en educación





“Esperábamos un cambio de políticas en el gobierno más allá de las personas, necesitamos políticas que abran el dialogo y defender a Corrientes, tanto hablamos de defender a Corrientes y ayer eso no se vio, frente a un panorama nacional que tiene como proa del barco nacional que a las provincias se les empieza a soltar la mano y esto es sumamente grave. Estamos provincializando el sistema educativo, que dejó saldos negativos, el Estado abandona a las provincias a su suerte y volvemos a un Estado unitario y perdemos de vista todo” cerró Marturet.