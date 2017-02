Aclaración pública sobre sanción a Carun Berá en el Show de Reinas y Destaques

La Coordinación del Ente Organizador del Carnaval de Monte Caseros, hace publica la siguiente Aclaración sobre los hechos que derivaron en la Imposición de parte del Tribunal del Carnaval, de 5 (Cinco) Puntos de descuento para el Rubro "Comparsa" a la Comparsa Carun Bera.





Por la NO PRESENTACIÓN DE LA CANTIDAD MÍNIMA DE DESTAQUES QUE DEBIÓ PRESENTAR EN LA NOCHE DEL VIERNES 03 DE FEBRERO en oportunidad de realizarse el Show de Reinas y Destaques.





La siguiente aclaración se hace publica, a raíz de la Insistencia de parte del Presidente de la Comparsa Carun Bera Sr. Walter Zandona y de los Delegados ante el Ente Coordinador los Señores Dario Scatolaro, Luciano Martin y Jorge Roselli, acerca de que la Sanción esta mal colocada, y sobre la cual para la Coordinación el tema esta absolutamente cerrado.





A la fecha del 21 de Enero de 2.017, los Presidentes de todas las Comparsas que Compiten en la Edición 2.017, firmaron el Reglamento de Competencia, cuando digo todos esto incluye al Presidente de la Comparsa Carun Bera, Sr. Walter Zandona y esto después de varios meses que el Reglamento estuvo en estudio por parte de todas las Comparsas por si querían realizar algún tipo de modificaciones.





Este hecho derivo que el Reglamento en algunos Artículos sufriera modificaciones y en otros NO por no haber consenso entre las Comparsas.





El día 1º de Febrero del 2.017 a fojas 69 del Libro de Actas del Ente Organizador del Carnaval, las Comparsas de la Categoría "A" "Orfeo y Carun Bera", resuelven de común acuerdo entre los Presidentes y delegados de dichas Comparsas, que "LA CANTIDAD MÍNIMA DE DESTAQUES A PRESENTAR EN LA NOCHE DEL SHOW DE REINAS Y DESTAQUES SERA DE 30 (TREINTA) y LA MÁXIMA DE 40 (CUARENTA).





A esta Reunión por la Comparsa "Carun Bera" asistieron, consintieron lo antes expresado y firmado el Acta respectiva los Delegados Dario Scatolaro y Luciano Martin.





Para el día del Show de Reinas y destaques, la Comparsa Carun Bera remitió a la Coordinación una Carpeta con la Lista de 30 (TREINTA) DESTAQUES, la cual Fotocopia de la misma fue entregada a los Locutores y las otras Copias estuvo a disposición del Jurado.





Iniciado el desplazamiento de dicha Comparsa en el Show de Destaques, uno de los Comisarios de Corso me advierte que la Comparsa Carun Bera NO LLEGO A LA CANTIDAD MÍNIMA DE DESTAQUES que debería haber presentado y eso quedo asentado en su Planilla de Control.





Seguramente que al darse cuenta de esta anomalía, es que los Delegados de la Comparsa (Dario Scatolaro y Jorge Roselli) me buscaron y entregaron en una primera instancia un Certificado Medico, expedido por el Dr. Marcelo Cecatto donde alude que el Señor Guillermo Andres Zambon por problemas de Salud NO PUDO DESFILAR.





Posteriormente me vuelven a buscar y me solicitan que Yo el Coordinador le pida al Comisario de Corso que deje asentado en la Planilla sobre que me hicieron entrega de ese Certificado y así quedo plasmado en el mismo, esa misma noche.





Ahora bien, al otro día Sábado 4 de Febrero de 2.017 leyendo la Carpeta presentada por la Comparsa Carun Bera, donde hace referencia a los Nombres, apellidos y que representan los 30 Destaques, advierto que dentro de los 30 - en el lugar 28 precisamente - figura el Señor Jorge Roselli (Integrante de la Comisión Directiva de la Comparsa Carun Bera y ademas uno de los Delegados ante el Ente Organizador por esa Comparsa).





El Señor JORGE ROSELLI pese haber estado incluido en la Carpeta Institucional NO DESFILO EN LA NOCHE DEL SHOW DE DESTAQUES.





El Señor GUILLERMO ANDRES ZAMBON - sobre el cual presentaron el Certificado Medico - NO ESTABA INCLUIDO EN LA CARPETA INSTITUCIONAL PRESENTADA POR LA COMPARSA.





Párrafo aparte merece la presentación de este Certificado Medico, cuando el Reglamento vigente establece, que el mismo SIRVE PARA REEMPLAZAR A FIGURAS, NO PARA JUSTIFICAR SU AUSENCIA (Ultimo párrafo del Articulo 18) el cual se transcribe a continuación: Art. 18º. - ÍTEMS A CALIFICAR: 5. RUBRO FIGURAS: " .....





Ante eventuales inconvenientes que ocurra con algunos de los Integrantes de las Agrupaciones, respecto a su salud, o por causa mayor, debidamente corroborado por el Médico de la Coordinación, podrá ser reemplazada, siempre y cuando se allá comunicado en tiempo y forma al Coordinador del Ente Organizador (por Nota y antes del comienzo del espectáculo), debiendo comunicarse tal situación a los Jurados respectivos ......"





Finalmente luego del Informe remitido por los Comisarios de Corsos al Tribunal, estos se expidieron y aplicaron el descuento de 5 (Cinco) puntos a la Comparsa Carun Bera en el Rubro Comparsa por el "INCUMPLIMIENTO DE LAS PAUTAS ESTABLECIDAS PARA LOS EVENTOS ESPECIALES" (SHOW) Inciso I) del Articulo 19.





La Comparsa fue notificada de esta Sanción en tiempo y forma, el día 08/02/2.017; la misma por Nota firmada por su presidente Apelo la Sanción, el día (09/0272.017) y el Coordinador por entender que lo dictaminado por el Tribunal se ajusta a lo que establece el Reglamento, tras la Apelación presentada por la Comparsa el día 09 de Febrero, CONFIRMO LA SANCIÓN IMPUESTA y la misma fue Notificada a la Comparsa el día 10/02/2.017.





En este sentido es facultad del Coordinador según el Reglamento vigente al establecer lo siguiente en el Articulo 22º Inciso A) el cual establece: " ....... La Coordinación será el encargado de designar una Terna que aplique las Sanciones con acuerdo de las Comparsas intervinientes.





Las denuncias deberán ser notificadas dentro del Plazo de 24 hs (de realizada la Noche de Carnaval) a las Comparsas.





La Comparsa que se considere afectada, tendrá derecho a apelar la denuncia ante La Coordinación dentro de las 24 horas siguientes que fuera notificada, quien deberá confirmar la Sanción impuesta o dejarla sin efecto de acuerdo al descargo efectuado ......."





Finalmente en el día de ayer 15 de Febrero de 2.017 la Comparsa Carun Bera vuelve a Apelar lo resuelto por la Coordinación - cuestión que esta prevista dentro de sus facultades - y que seguramente sera contestada, mas allá que para la COORDINACIÓN EL TEMA ES TERMINADO.





Ahora bien, para ir finalizando, seria oportuno para clarificar la Cuestión - FUNDAMENTALMENTE ANTE LOS FANÁTICOS Y SIMPATIZANTES DE LA COMPARSA CARUN BERA - que el Presidente de la Comparsa Carun Bera Sr Walter Zandona, o sus delegados ante el Ente Organizador Sres, Dario Scatolaro, Jorge Roselli y Luciano Veron digan y hagan publico LOS MOTIVOS QUE LLEVARON A ESTA IMPORTANTE COMPARSA DE LA CIUDAD A PRESENTAR SOLO 30 DESTAQUES - SIENDO QUE ESA ERA LA CANTIDAD MÍNIMA - y que cualquier hecho fortuito pudiera haberle ocurrido a uno o mas Integrantes e imposibilitar su desfile.





SERIA IMPORTANTE QUE ACLAREN POR QUE EL SEÑOR JORGE ROSELLI, NO DESFILO DEBIENDO HABERLO HECHO Y ESTANDO EN EL PREDIO ESA NOCHE.





Seria importante que ellos aclaren a su parcialidad, porque resulta ser que quieren Justificar con un Certificado medico, la ausencia de un Integrante/destaque, que no estaba incluido en la Carpeta presentada oportunamente.





NADA TIENEN QUE VER LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DEL CARNAVAL O LA ESCRIBANA ACTUANTE, COMO ESCUCHE POR ALGUNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN O LAS REDES SOCIALES. ESA ES UNA RESPONSABILIDAD EXCLUYENTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA COMPARSA CARUN BERA EN ULTIMA INSTANCIA.





Y QUE DEBERÁN DAR CUENTA A SUS SIMPATIZANTES REITERO. PORQUE YO EL COORDINADOR NO TENGO NI TUVE NUNCA DUDAS AL RESPECTO.





Néstor Oscar Rojo DNI Nº 21.367.418