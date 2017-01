Presentarán este viernes el libro "Alejandra. El expediente"

La invitación es para el público en general y se realizará en el Salón Dorado del Palacio municipal este viernes 13 de enero a las 20,30.



Dicho libro está basado en la historia de la investigación por la muerte de Alejandra Natalia Martínez una adolescente de 17 años oriunda de Chajarí provincia de Entre Ríos, ocurrida a fines del año 1998 y cuyo cuerpo fue encontrado en enero de 1999.





El autor del libro Elbio Candarle, por ese entonces trabajaba en la policía entrerriana en el área de criminalística de Chajarí. En "Alejandra. El expediente" se plasma lo transcripto en el expediente judicial del caso de la joven asesinada.





“Empecé a trabajar el libro antes de retirarme, empiezo a manejar la idea en redactar algo basado únicamente en el trabajo de la policía y la justicia (juzgado de instrucción de Chajarí y que luego es elevado a Concordia) me pareció que tenía que haber alguien que dijera lo que se hizo en el expediente (acá no hay entrevistas con particulares) solamente investigación periodística hecha por Miriam Bignante de Monte Caseros, y yo con la recopilación del expediente; lo tenía como materia pendiente y que alguien de Chajarí lo hiciera; fue muy simple es una causa pública y fueron muchas horas de trabajo, también tenía mis archivos propios del trabajo realizado en criminalística, hice la recopilación en manuscrito primero luego en computadora”, dijo Candarle al medio Tal Cual Chajarí en diciembre pasado cuando hizo la presentación del libro.





Jesús Martínez padre de Alejandra la adolescente asesinada que inspiró la obra de Candarle.

Objeción de los padres de Alejandra





Jesús Martínez padre de Alejandra, había puesto reparos ante el contenido del libro y sobre su publicación al decir "no hubo ninguna relación del autor del libro con nosotros, yo me entero el lunes anterior de que el jueves se presentaba el libro; esa es la bronca que uno tiene, en aquel momento no se hizo nada y nosotros estábamos medio resignados y eso que ha hecho ahora revive todo, este señor quizás no se dio cuenta o lo hizo con qué fin largando el libro para esta época, justo ahora; es una cicatriz que se estaba cerrando y ahora vuelve todo, es como meter el dedo en la llaga y esa herida se abre de nuevo. Nosotros somos los padres de Alejandra, el libro es una copia, a mí me robó la imagen de mi hija sin consultar, hubiera tenido la delicadeza de decirnos qué iba a hacer; es como una propaganda de Crónica, ¡cómo va a poner un cuerpo quemado por el sol!", exclamó indignado. (Elentreríos)





Elbio Candarle manifestó “yo no he tenido relación con los familiares de Alejandra, tengo una relación cordial sin mantener dialogo; y cuando hablo de la nota no contestada es porque de ahí se podría desprender quizás que alguien falta en esta causa, falta gente que por ahí allí tendría una llave para evitar todo esto”.