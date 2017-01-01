Licitación Privada del Ejército Argentino

LICITACION PRIVADA NRO 23/16 EXPTE B4 16-0493/5 ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIBRERÍA PARA EL CEO Y RI MEC 4 - DEL 1ER TRIM/17 - FECHA DE APERTURA: 18 ENE 17 A LAS 09:00 HS.
LICITACION PRIVADA NRO 24/16 ADQUIRIR REPUESTOS INFORMATICOS PARA EL CEO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM/2017. FECHA DE APERTURA: 18 ENE 17 A LAS 1100 HS.
LICITACION PRIVADA NRO 25/16 EXPTE B4 16-0495/5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE JARDINERÍA CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIMESTRE AÑO 2017, PARA EL CEO. FECHA DE APERTURA: 18 ENE 17 A LAS 12:00 HS.
LICITACION PRIVADA NRO 26/16 ADQ DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL CEO Y RI MEC 4 - 1ER TRIM/17 - FECHA DE APERTURA: 19 ENE 17 A LAS 0900 HS.
LICITACION PRIVADA NRO 27/16 EXPTE B4 16-0498/5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL CEO - DEL 1er TRIM/17 FECHA DE APERTURA: 19 ENE 17 A LAS 11:00 HS.
LICITACION PRIVADA NRO 28/16 EXPTE B4 16-0501/5 ADQUIRIR ALIMENTOS PARA PERSONAS PARA LOS EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL AÑO 2017 DEL CEO Y RI MEC 4. FECHA DE APERTURA: 19 ENE 17 A LAS 1200 HS.
Los pliegos de bases y condiciones particulares podrán ser bajados del sitio de Internet: www.argentinacompra.com.ar o retirarlo personalmente en la oficina de compras del CEO Monte Caseros, de lunes a viernes de 0800 a 1200 horas (Por consultas dirigirse al SAF – CEO Tel: 03775 – 422384 - 422255).
Mensajes Gmail
Mensajes Facebook