Denuncian el robo de un bebé en un hospital de Corrientes

Por el caso en el que una abuela denunció el robo de uno de sus tres nietos recién nacidos, en el Hospital Neonatal local, el doctor Hermindo González, abogado de la mujer, comentó que ya está radicada la denuncia en la Comisaría Segunda.

Hermindo González abogado de Infancias Robadas. Foto de archivo propio. Además sostuvo que tiene pruebas documentales y de personas del nosocomio que son importantes para probar las irregularidades del caso.





El doctor Hermindo González, abogado de la abuela que denunció el robo de uno de sus tres nietos recién nacidos, expresó “ya está radicada la denuncia en la Comisaría Segunda, la fiscal ya ha solicitado ciertas medidas, nosotros vamos a presentar en imágenes 5D que acreditan la presencia de 3 niños, con sus tallas diferentes, por lo que exigimos que se esclarezca esta cuestión”.





“Informan que nacieron dos bebes, nunca hubo un tercero en lo que hace a la consideración para la información de los padres, creemos que el margen de error es muy acotado. Hay una obligación de una información eficaz y verdadera por parte del personal del hospital” manifestó.





Está identificado el personal que participó del parto





“Están todos identificados, hay un número importante de personas que seguramente serán citadas a declarar, no solo interesa las declaraciones de ellos sino también el personal no médico que tiene información importante, que se encuentran en carácter de internados” sostuvo el doctor González.





La directora del Hospital Neonatal de la provincia, Dra. Liliana Méndez Gallino dialogó con Radio Dos respondiendo a la denuncia que recibió la institución por parte de la Red de Infancia Robada.





“Ante partos múltiples hay situaciones que no se pueden determinar previo al nacimiento, esa es la realidad. En este caso de la señora que se realizó por cesárea, se examina a través de la visión directa del útero abierto, Además no había ningún resto que haya quedado adentro después de extraído los bebés. La madre estaba despierta y lucida los vio nacer, es decir, la madre nunca hizo ninguna alusión de que no se le entregaron todos los niños que salieron de su abdomen”, dijo la profesional.





“La cesárea es con una anestesia que se hace de la cintura hacia abajo, es decir, que la madre está despierta y consciente durante la cirugía”, añadió Méndez Gallino.





La directora confirmó que al entrar al quirófano se esperaba tener tres nacimientos: “Cuando se entró al quirófano se esperaba extraer tres fetos pero al abrir no había tres, había dos. La ecografía tiene esa falencia, esa ventana que no es un cien por cien certera en ese sentido”.





Confirmó también que junto a la madre estaba un familiar: “Estaba con un acompañante del sexo femenino (familiar) dada la hora y en el día que se realiza la cesárea que también vio las niñas nacidas y sus respectivas placentas. La familiar la acompañó hasta el quirófano y estuvo ahí con la señora y vio las dos niñas y sus respectivas placentas”.





“Hablé con los médicos intervinientes y no he tenido necesidad de hablar con la señora porque no hizo ninguna queja ante la institución. La madre de los niños hasta ahora no ha hecho ninguna queja formal ni ninguna denuncia de algún tipo, La que ha iniciado el expediente o las actuaciones de la denuncia ha sido la abuela que no es paciente nuestra. La abuela no se ha acercado hacia la dirección de este nosocomio para hablar conmigo como autoridad máxima”, añadió la profesional.





Sobre las acciones por parte de la abuela expresó: “A mí no me sorprende ni me deja de sorprender. Son cuestiones personales. Las personas son libres de hacer las acciones que consideren ellos que tienen derecho de realizar así como la institución tiene la responsabilidad de mostrar las actuaciones que han hecho de manera abierta. No estuvimos escondiendo ni ocultamos ningún accionar medico-diagnostico-terapéutico durante toda la estadía durante la institución ni tampoco tuvimos problemas de ir a hacer las declaraciones pertinentes en la comisaria ante la fiscal en turno de la feria”.





“También se solicito la certificación de que era un embarazo doble por parte del médico judicial. Nosotros necesitamos todos los requerimientos para que vean la transparencia nuestra cuando la abuela empezó a pedir un niño que no existía”, finalizó la profesional.