Composición del Jurado para la 2ª noche de Corsos Oficiales

Composición del Jurado para la 2ª noche de Corsos Oficiales

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La Coordinación del Ente Organizador del Carnaval de Monte Caseros Informa, como estuvo Integrado las diferentes Ternas del Jurado que evaluó la actuación de las Comparsas en las Tres Categorías en la Segunda Noche del Corso Oficial. 


COMPARSAS DE CATEGORÍA: "A" 

RUBRO FIGURAS: 
CARMEN B GOMEZ / ROCIO LEAL / ROSARIO DEL P. REYERO 

RUBRO COMPARSA: 
MARIA E. VERON / SARA BENITEZ / JORGE LUIS SILVA 

RUBRO SAMBA ENREDO: 
MARTIN APARICIO / JUAN JOSE KUNHLE / CARLOS NERI GARCIA 

RUBRO ALEGORÍAS: 
LILIANA ACEVEDO / VITO MOLINARI / ALBERTO SIVIERO 

RUBRO ESCUELA DE SAMBA: 
LUCAS RAGIO / MARIO BERDAGUEZ / RENZO REPETO 

COMPARSAS DE CATEGORÍA: "B" 

RUBRO FIGURAS: 
DANIELA ANTONA / MARIA GONEZ / BELEN CASERES 

RUBRO COMPARSA: 
ELVIO CARDOZO / LUCRECIA URUEÑA / MARIANGELES SQUARZON 

RUBRO SAMBA ENREDO: 
PAOLA PUCHETA / CARLOS MARTINEZ / MARCELA SISI 

RUBRO ALEGORÍAS: 
LAURA POLO / JULIO SUSALLA TEDI / MIRTA E RAMIREZ 

RUBRO ESCUELA DE SAMBA: 
HERNAN ACOSTA / J. ENRIQUE TOLEDO / EZEQUIEL JOSE CASTRO 

COMPARSAS DE CATEGORÍA: "MENORES" 

RUBRO FIGURAS: 
NOELIA BERTA / SUSANA MUÑOZ / MA. EUGENIA GUERINI 

RUBRO COMPARSA: 
CAMILA MUÑOZ / YOLANDA KANEMAN / IRMA ROSELLI 

RUBRO SAMBA ENREDO: 
MAGALI ZINI / GABRIEL COPPINI / FLORENCIA MACIEL 

RUBRO ALEGORÍAS: 
KAREN SALDAÑA / ANDREA MUNIZAGA / LAURA POLO 

RUBRO ESCUELA DE SAMBA: 
SARA BENITEZ / JULIO NARVAEZ / HORACIO 

Prensa Oficial Municipalidad de Monte Caseros.
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