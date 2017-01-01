Composición del Jurado para la 2ª noche de Corsos Oficiales

La Coordinación del Ente Organizador del Carnaval de Monte Caseros Informa, como estuvo Integrado las diferentes Ternas del Jurado que evaluó la actuación de las Comparsas en las Tres Categorías en la Segunda Noche del Corso Oficial.
COMPARSAS DE CATEGORÍA: "A"
RUBRO FIGURAS:
CARMEN B GOMEZ / ROCIO LEAL / ROSARIO DEL P. REYERO
RUBRO COMPARSA:
MARIA E. VERON / SARA BENITEZ / JORGE LUIS SILVA
RUBRO SAMBA ENREDO:
MARTIN APARICIO / JUAN JOSE KUNHLE / CARLOS NERI GARCIA
RUBRO ALEGORÍAS:
LILIANA ACEVEDO / VITO MOLINARI / ALBERTO SIVIERO
RUBRO ESCUELA DE SAMBA:
LUCAS RAGIO / MARIO BERDAGUEZ / RENZO REPETO
COMPARSAS DE CATEGORÍA: "B"
RUBRO FIGURAS:
DANIELA ANTONA / MARIA GONEZ / BELEN CASERES
RUBRO COMPARSA:
ELVIO CARDOZO / LUCRECIA URUEÑA / MARIANGELES SQUARZON
RUBRO SAMBA ENREDO:
PAOLA PUCHETA / CARLOS MARTINEZ / MARCELA SISI
RUBRO ALEGORÍAS:
LAURA POLO / JULIO SUSALLA TEDI / MIRTA E RAMIREZ
RUBRO ESCUELA DE SAMBA:
HERNAN ACOSTA / J. ENRIQUE TOLEDO / EZEQUIEL JOSE CASTRO
COMPARSAS DE CATEGORÍA: "MENORES"
RUBRO FIGURAS:
NOELIA BERTA / SUSANA MUÑOZ / MA. EUGENIA GUERINI
RUBRO COMPARSA:
CAMILA MUÑOZ / YOLANDA KANEMAN / IRMA ROSELLI
RUBRO SAMBA ENREDO:
MAGALI ZINI / GABRIEL COPPINI / FLORENCIA MACIEL
RUBRO ALEGORÍAS:
KAREN SALDAÑA / ANDREA MUNIZAGA / LAURA POLO
RUBRO ESCUELA DE SAMBA:
SARA BENITEZ / JULIO NARVAEZ / HORACIO
Prensa Oficial Municipalidad de Monte Caseros.
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