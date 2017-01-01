Composición del Jurado 1ª noche del carnaval de Monte Caseros

Composición del Jurado 1ª noche del carnaval de Monte Caseros

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La Coordinación del Ente Organizador del Carnaval de Monte Caseros informa como estuvo integrado el Jurado para las tres Categorías en los distintos Rubros para la 1º Noche del Carnaval. 


COMPARSAS INFANTILES

RUBRO: FIGURAS 

BETY MARTINO / GISELA VANINA OLIVERA / KARINA BROMMER 

RUBRO: COMPARSA 

LORENA S. GIMENEZ / MARIA VERONICA CONIL / PAOLA PUCHETA 

RUBRO: SAMBA ENREDO 

GINO MURUA /NELSON COPPINI / MARCELA SISI 

RUBRO: ALEGORÍAS 

J JOSE KUHNLE / ROLANDO ARIAS / FABIANA CORTES 

RUBRO: ESCUELA DE SAMBA 

DAVID LEDESMA / CARLOS MARTINEZ / JUAN M BERDAGUEZ 

COMPARSAS DE CATEGORÍA "B" 

RUBRO: FIGURAS 

GLADIS FLEITAS / JOSE E VIANA / MARIA E. CORDOBA 

RUBRO: COMPARSA 

JUAN H. ACUÑA / PAOLA ACOSTA / ROSANA GONZALEZ 

RUBRO: SAMBA ENREDO GABRIELA ARRIOLA / JUAN RAMON CIUCCIO / TIZIANO APARICIO 

RUBRO: ALEGORÍAS 

JORGE FOCHESATO / GISELA VARGAS / MARTIN ROMERO 

RUBRO: ESCUELA DE SAMBA 

EMANUEL CORDOBA / JAVIER ASTORGA. 

* JURARON SOLO LOS DOS PORQUE LA TERNA NO SE PUDO CONSTITUIR ANTE LA AUSENCIA DE LOS RESPECTIVOS JURADOS TITULARES Y SUPLENTES. 

COMPARSAS DE CATEGORÍA "A" 

RUBRO: FIGURAS 

OLGA ARRONDO / YANETTE GOMEZ / SILVANA FERNEDA 

RUBRO: COMPARSA 

ESTEBAN ARIEL FARIAS / JOSE VALENZUELA / ALEJANDRA MORALES 

RUBRO: SAMBA ENREDO 

ALDO RAFAEL ROLON / OSCAR A. LEGUIZAMON / CARLOS MARTINEZ 

RUBRO: ALEGORÍAS 

GUSTAVO FARIAS / GLADIS GOMEZ / FABRICIO BUDINI 

RUBRO: ESCUELA DE SAMBA 

MANUEL CORDOBA / SERGIO GIMENEZ / JORGE GRIGOLATO 

Prensa Oficial Municipalidad de Monte Caseros.
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