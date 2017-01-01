Composición del Jurado 1ª noche del carnaval de Monte Caseros

La Coordinación del Ente Organizador del Carnaval de Monte Caseros informa como estuvo integrado el Jurado para las tres Categorías en los distintos Rubros para la 1º Noche del Carnaval.
COMPARSAS INFANTILES
RUBRO: FIGURAS
BETY MARTINO / GISELA VANINA OLIVERA / KARINA BROMMER
RUBRO: COMPARSA
LORENA S. GIMENEZ / MARIA VERONICA CONIL / PAOLA PUCHETA
RUBRO: SAMBA ENREDO
GINO MURUA /NELSON COPPINI / MARCELA SISI
RUBRO: ALEGORÍAS
J JOSE KUHNLE / ROLANDO ARIAS / FABIANA CORTES
RUBRO: ESCUELA DE SAMBA
DAVID LEDESMA / CARLOS MARTINEZ / JUAN M BERDAGUEZ
COMPARSAS DE CATEGORÍA "B"
RUBRO: FIGURAS
GLADIS FLEITAS / JOSE E VIANA / MARIA E. CORDOBA
RUBRO: COMPARSA
JUAN H. ACUÑA / PAOLA ACOSTA / ROSANA GONZALEZ
RUBRO: SAMBA ENREDO GABRIELA ARRIOLA / JUAN RAMON CIUCCIO / TIZIANO APARICIO
RUBRO: ALEGORÍAS
JORGE FOCHESATO / GISELA VARGAS / MARTIN ROMERO
RUBRO: ESCUELA DE SAMBA
EMANUEL CORDOBA / JAVIER ASTORGA.
* JURARON SOLO LOS DOS PORQUE LA TERNA NO SE PUDO CONSTITUIR ANTE LA AUSENCIA DE LOS RESPECTIVOS JURADOS TITULARES Y SUPLENTES.
COMPARSAS DE CATEGORÍA "A"
RUBRO: FIGURAS
OLGA ARRONDO / YANETTE GOMEZ / SILVANA FERNEDA
RUBRO: COMPARSA
ESTEBAN ARIEL FARIAS / JOSE VALENZUELA / ALEJANDRA MORALES
RUBRO: SAMBA ENREDO
ALDO RAFAEL ROLON / OSCAR A. LEGUIZAMON / CARLOS MARTINEZ
RUBRO: ALEGORÍAS
GUSTAVO FARIAS / GLADIS GOMEZ / FABRICIO BUDINI
RUBRO: ESCUELA DE SAMBA
MANUEL CORDOBA / SERGIO GIMENEZ / JORGE GRIGOLATO
Prensa Oficial Municipalidad de Monte Caseros.
Mensajes Gmail
Mensajes Facebook