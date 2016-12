Goya: Terrible muerte de un niño de 6 años por falta de un respirador artificial

No está todo tan bien en la Salud Pública como lo califica el Gobierno Provincial. Se conoció el terrible fallecimiento de un niño por falta de un respirador. Sí, de un respirador.

Hospital Camilo Muniagurria de Goya. Foto: Corrientes Hoy.

Mientras suceden estas cosas, el ministro Ricardo Cardozo asegura que la tasa de Mortalidad Infantil en Corrientes descendió. A pesar que las estadísticas dicen lo contrario. El gobernador Ricardo Colombi inaugura salas, hospitales, tomógrafos descalibrados, etc.





Se señala que el reclamo de ASPROSAC es político, cuyos integrantes, según el gobernador, son “patoteros de la salud” y, por eso, “al profesional que no le guste que se vaya a su casa”.





Desde ASPROSAC llegó la respuesta. “No señor ministro, señor gobernador; no somos patoteros de la salud, no somos un partido político; somos una asociación gremial que denuncia las falencias en salud pública, falencias como ésta que se cobran a diario la vida de inocentes ¿Hasta cuándo?





¡Goya me Duele!





“Queridos hermanos goyanos: elegí el día de hoy después de 19 días de silencio para mandar esta carta. El día 7 de diciembre a las tres de la mañana, partió mi hermoso bebe de seis años a la casa del Padre Eterno”.





“En estos días escuche muchas pavadas acerca de la causa de su muerte y es por eso que me veo con el compromiso de contar la verdad ¡Su verdad!” .





“Nazareno luego de agonizar unas pocas horas tuvo un paro cardiorrespiratorio a causa de una neumonía (viral) que lo devasto en aproximadamente seis horas agravado con una falla medular que llevo sus glóbulos blancos a menos de 2000. Todo este cuadro causo una septicemia general que requería un respirador artificial con carácter urgente”.





“En Goya tenemos una hermosa fuente, plazas con cargadores de celulares y agua caliente; pero ni un solo respirador en toda la ciudad; unidades nuevas en ambulancia sin choferes y hasta en ocasiones sin nafta”.





“Nazareno murió esperando que la ambulancia llegara ¡para poder respirar!”





“Goya me duele. Hoy parto con una familia rota. Con el corazón tratando de latir sin un pedacito”. “A los que dijeron que mi hijo no estaba cuidado no me interesa explicarles cuanto lo atendimos siempre. Si les puedo decir que un virus puede atacar a cualquiera. Sin dilatación alguna”.





“A los que dicen que fue mala praxis. Tengo que decirles que no tengo para los médicos más que palabras de gratitud y profunda admiración, ya que hicieron todo lo que pudieron con lo poco que el hospital "mejor equipado de la región” les provee (nada). Pero ¿Qué se puede hacer cuando el corazón de un médico lucha con todas sus fuerzas para vencer a un gigante y los medios no están?





“Goya me duele. Pienso en todos los niños. Mis alumnos. Mis sobrinos. ¡Mis otros dos hijos! Y creo que ya es hora que nos levantemos y hagamos algo. Por los que están. Pero también en nombre de tantos anónimos que sufrieron igual que mi Naza. Y nadie levanto la voz por ellos”.





“Queridos hermanos goyanos. Pronto voy a volver. ¡Y por mi hijo! Que voy a reclamar ese respirador que la desidia, el egoísmo, la indiferencia y la avaricia le negaron a mi bebe”.





“Ruego a ustedes que cuando escuchen que pedimos un respirador pediátrico y uno neonatológico no den vuelta su cara sino que se hagan eco de este pedido”. “Perdón por la extensión de esta carta, pero la vida de un niño lo vale”.





“Ruego a Dios que los bendiga enormemente, los ilumine para difundir esto y pronto nos de la gracia de tener esto que tanto necesitan nuestros niños”.





Amen.

Una madre devastada.





La misma moneda





En los hospitales Escuela, Vidal y Llano también faltan respiradores y eso no se dio a conocer.





Sebastián Pardo: “Este angelito muriendo en Goya, mientras el gobernador andaba ocupado protegiendo narcotraficantes de un operativo ordenado por un juez federal. Desde la Asociación Anti droga de la República Argentina piden la detención de Colombi por encubrimiento y secuestro, además de la intervención federal a la provincia. Gente este gobierno ya está denunciado por la ASPROSAC ante la Secretaria de DDHH de la Nación hace rato. ¿Cuántas muertes más por falta de insumos e instrumental básico en los hospitales? ¿Cuanta droga más se debe vender envenenando a nuestros pibes para que hagan algo? No nos vamos a olvidar. Seguiremos luchando por la salud pública que nuestro pueblo merece”.